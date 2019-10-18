В ящике, залитом бетоном: модель из США нашли мертвой в пустыне

Модель из США Эсмеральду Гонсалес обнаружили мертвой в пустыне Невада. Ее тело было помещено в деревянный ящик и залито бетоном.

Манекенщицу искали около пяти месяцев. Полиция выяснила, что 24-летняя девушка умерла от отравления ядовитым веществом, а перед этим ее пытались задушить. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего Кристофера Престипино - он был соседом Гонсалес.

Следствие установило, что в день смерти Гонсалес употребляла наркотики в доме подозреваемого. После этого она стала странно себя вести, и Престипино привязал ее к кровати.

Когда мужчину освободил модель, она ударила его по лицу. Тогда Престипино попытался ее задушить, однако когда девушка очнулась, он отравил ее средством для чистки бассейна, после чего Гонсалес умерла.

Обвинительная сторона утверждает, что после случившегося Престипино взял в аренду грузовик, положил в него тело девушки и уехал в пустыню. Труп был обнаружен лишь восьмого октября, пишет Las Vegas Review-Journal.

Еще одной подозреваемой является Кассандра Басконес - она может быть причастна к преступлению, но в данный момент находится на свободе. В свою очередь, Престипино арестовали по подозрению в убийстве, похищении и заговоре с целью убийства.