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Эксперт: США оказали давление на Анкару, чтобы дать курдам «унести ноги»

Василиса Морозова
05:58 18.10.2019
США надавила на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы он приостановил военную операцию на севере Сирии.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: zhengsiyuan, Xinhua, Globallookpress

Вашингтон сначала разрешил Турции проведение операции в северной Сирии, а затем оказал массированное давление на Анкару, чтобы дать возможность курдам «унести ноги», рассказал «Звезде» политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев.

«Америка разрешила Турции проведение операции в северной Сирии, очевидно, очертила им какие-то временные и географические условия. Турки, получив это разрешение, очень резко вошли в северную Сирию и начали разбираться с курдами, пользуясь тем, что Америка начала вывод своих военнослужащих. Оказались затронуты финансовые и политические интересы США, они, по всей видимости, к такому развитию событию оказались не готовы. Они оказались не готовы к тому, чтобы так однозначно бросить своих курдских союзников», - пояснил эксперт.

По его мнению, в Соединенных Штатах после случившегося не могут разобраться в ситуации, именно поэтому различные ведомства делают различные заявления, которые противоречат друг другу.

«Понятно, что в администрации Трампа царит некая неразбериха на эту тему. Администрация Трампа говорит одно, госдеп говорит другое, Пентагон говорит третье. По вопросу скорости проведения турками операции возникли разногласия. И еще разногласия по поводу того, нужно ли выручать курдов, которые оказались под таким серьезным давлением турков. Победила точка зрения, что курдов как-то нужно оттуда извлекать», - добавил Стародубцев.

Таким образом, США надавили на Анкару, чтобы помочь своим курдским союзникам. Турецкому президенту пришлось согласиться на договор с Вашингтоном и приостановить военную операцию.

«Америка оказала массированное давление на Турцию, чтобы она дала возможность курдам "унести ноги". Эрдогану сделать это объективно будет довольно непросто. Получается, что тех людей, которые считаются в стране террористами, он их отпускает», - сказал эксперт по Турции.

При этом, подчеркнул Иван Стародубцев, оказалось, что Америка в состоянии нанести довольно серьезный ущерб турецкой экономике, поэтому давление США «не может игнорироваться».

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