У первого арабского космонавта увеличилась голова после полета на МКС

Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури рассказал, что из-за прилива жидкости во время пребывания в невесомости у него увеличилась голова. У него также изменилось обоняние, говорит космонавт по видеосвязи.

Арабский космонавт побывал во всех отсеках МКС и снял видеоролик о станции на арабском языке. Он добавил, что самая прекрасная вещь на станции - это невесомость.

Космонавт ОАЭ вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом прибыли на МКС 25 сентября, а вернутся на Землю 3 октября.

Первооткрыватель космоса из ОАЭ в качестве талисмана взял с собой на борт корабля финики.