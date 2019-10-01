У первого арабского космонавта увеличилась голова после полета на МКС
Космонавт рассказал об изменениях своего тела спустя 5 дней на МКС.
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури рассказал, что из-за прилива жидкости во время пребывания в невесомости у него увеличилась голова. У него также изменилось обоняние, говорит космонавт по видеосвязи.
Арабский космонавт побывал во всех отсеках МКС и снял видеоролик о станции на арабском языке. Он добавил, что самая прекрасная вещь на станции - это невесомость.
Космонавт ОАЭ вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом прибыли на МКС 25 сентября, а вернутся на Землю 3 октября.
Первооткрыватель космоса из ОАЭ в качестве талисмана взял с собой на борт корабля финики.