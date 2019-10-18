Опубликовано видео с места аварии самолета в Якутии

Пассажир самолета, выкатившегося при посадке в городе Мирный за пределы взлетно-посадочной полосы, опубликовал в соцсети видео с места аварии.

На кадрах видно, что люди спускаются по трапу, им помогают работники аэропорта. При этом вокруг везде мокрая грязь, поскольку самолет выкатился за пределы ВПП на десять метров.

Как сообщалось ранее, на борту самолета находилось 66 человек: 61 пассажир и пять членов экипажа. Никто не пострадал. Самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара» прилетел в Мирный из Иркутска. Повреждений борт также не получил.