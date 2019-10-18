В Якутии пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы ВПП

В аэропорту города Мирный самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара», прибывший из Иркутска, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как рассказали «Звезде» в МЧС Якутии, самолет выкатился на десять метров после совершения посадки.

«На борту находилось 66 человек: 61 пассажир и пять членов экипажа. Погибших и пострадавших нет, самолет повреждений не получил. Все пассажиры доставлены до пункта назначения», - рассказали в ведомстве.

От МЧС на место ЧП выехало три человека и одна единица техники. Всего в операции по ликвидации аварии участвовало 16 человек.