Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор начал разработку законопроекта о сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Как пишет газета «Известия», так будет сокращаться загрязнение природы пластиком.

Инициативу уже поддержали в Минпророды и экологии. Предполагается, что в будущем пластиковые пакеты будут и вовсе запрещены. Предложения о поправках в закон об отходах производства уже готовы и в скором времени будут направлены в заинтересованные ведомства. Известно, что вопросы запрета производства в РФ контролирует и решает Минпромторг.

Таким образом, нововведение будет соответствовать общемировой политике по снижению негативного влияния на природу. В конце марта Европарламент принял законопроект о запрете производства и продажи пластиковых пакетов, посуды, столовых приборов, соломинок для напитков, контейнеров для еды и ватных палочек с 2021 года.

Ранее в России пакеты в супермаркетах предоставлялись бесплатно, затем ритейлеры начали продавать пакеты, что привело к снижению спроса на них в два раза.