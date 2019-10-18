В Приморье водитель внедорожника умышленно не пропускал скорую: видео

Жители Владивостока негодуют в соцсетях, после того, как там появился видеоролик с наглым водителем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, не пропустившим машину скорой помощи.

Инцидент произошел на улице Алеутская. Скорая активно подавала спецсигналы, однако водитель машины не желал принять вправо, чтобы пропустить медиков, а намеренно преграждал им путь своим автомобилем.

В комментариях горожане не стеснялись в выражениях, обсуждая поступок нарушителя: