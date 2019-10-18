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В Приморье водитель внедорожника умышленно не пропускал скорую: видео

Валентина Пескова
05:06 18.10.2019
Водитель Toyota Land Cruiser Prado во Владивостоке игнорировал спецсигналы, не пропуская автомобиль скорой медицинской помощи.
© Видео: Αндрей Κиселев, ВКонтакте © Фото: Андрей Киселев, ВКонтакте

Жители Владивостока негодуют в соцсетях, после того, как там появился видеоролик с наглым водителем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, не пропустившим машину скорой помощи.

Инцидент произошел на улице Алеутская. Скорая активно подавала спецсигналы, однако водитель машины не желал принять вправо, чтобы пропустить медиков, а намеренно преграждал им путь своим автомобилем.

В комментариях горожане не стеснялись в выражениях, обсуждая поступок нарушителя:

«Привлекут же... Надеюсь...».

«Стрелять надо таких сразу».

«Чтобы к его родным и близким также "скорая" спешила».

«Уже не молодой сидит. Видимо и к нему также "скорая" будут ехать».

«У этого хорошего человека на лице написано - даун».

«Ты сам можешь оказаться в этом автомобиле (03)... Не задумывался? "Человек" за рулем»

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