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В США объяснили приостановку помощи Украине

Василиса Морозова
05:02 18.10.2019
Решение Вашингтона о приостановке помощи Киеву связано с коррупцией на Украине и нежеланием других стран оказывать такую поддержку.
В США объяснили приостановку помощи Украине
© Фото: pixabay.com

В Вашингтоне пояснили, что заморозка средств для Украины вызвана опасениями в связи с коррупцией в стране. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

«Единственной причиной, по которой мы удержали деньги, были беспокойства по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран, а также по поводу коррупции», - сказал он.

Малвейни отметил, что его слова о связи с заморозкой военной помощи Киеву и расследованием в отношении Демократической партии были неверно интерпретированы. По его словам, никакой связи между расследованием вмешательства в выборы 2016 года и приостановлением помощи Украине нет. Он подчеркнул, что Трамп никогда не просил его удерживать средства, пока «украинцы не сделают что-то по серверу», пишет ТАСС.

И.о. руководителя аппарата Белого дома уверен, что СМИ неправильно преподнесли его словам, чтобы продвинуть политически мотивированную и предвзятую «охоту на ведьм» против Трампа.

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