Минприроды показало «чудо-рождения» подаренного Путиным кречета

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало видео, на котором запечатлено вылупление птенца камчатского кречета. Именно таких президент РФ Владимир Путин подарил принцу Абу-Даби и королю Саудовской Аравии.

«Делимся видео чудо-рождения уникальной птицы», - написала пресс-служба ведомства.

Кречетов вывели специалисты Русского соколиного центра «Камчатка», а также российско-киргизского центра «Мурас». Эти охотничьи птицы представляют лучший генофонд камчатских кречетов. Они имеют родословные и всевозможные разрешительные документы.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 14 октября прибыл в Саудовскую Аравию, а 15 октября нанес визит в Абу-Даби. В подарок от российского лидера король Саудовской Аравии и принц Абу-Даби получили по белому камчатскому кречету.

Камчатский кречет является самой крупной птицей из семейства соколиных и занесен в Красные книги РФ и Севера Дальнего Востока страны.