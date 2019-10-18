Данила Козловский спас в Грузии умирающего щенка

Актер Данила Козловский неожиданно для себя стал владельцем еще одной собаки, что расценивает не иначе, как подарок свыше. Маленького щенка он встретил во время командировки в Грузию. Козловский ехал на автомобиле, когда увидел слабое создание, идущее ему навстречу.

«Себе же я твержу только одно: "Не выходи из машины, у тебя уже есть Груша", найденная (или скорее, данная Вселенной) пару лет назад, где-то в этих же краях. Но разумеется, я выхожу. Конечно, выйдя из машины, мы понимаем, что так просто эту девчонку здесь не оставим (я, как большой специалист, моментально определил пол, позже в ветеринарной клинике, выяснится, что это все же мальчик)», - пишет Козловский.

Вместе со своей коллегой актер наблюдал за щенком, пока тот пил из лужи, а после пес подошел к Козловскому, лег мордочкой на его кроссовок и посмотрел в глаза.

«Причем без всякой мольбы во взгляде, а как то даже... мол "чего ты расшумелся, у нас здесь так не принято". Это был последний и самый убедительный аргумент с его стороны», - говорит Данила.

Четвероногого малыша сразу же отвезли к ветеринару, где выяснилось, что он через две недели мог бы умереть от анемии. Данила предпринял массу усилий, чтобы сделать большое количество процедур для пса, оформить документы и легально вывезти животное из страны. Теперь этот парень спит у него в офисе на теплом коврике и радует всех своей непосредственностью и добротой.