Упавший в обморок мужчина столкнул женщину под колеса поезда: видео

Мужчина случайно вытолкнул женщину на рельсы перед прибывающим на станцию метро в Буэнос-Айресе поездом. Она чудом осталась жива.

На кадрах с камеры видеозаписи видно, как мужчина теряет сознание на платформе станции Pueyyrredon метро аргентинской столицы. Он случайно сталкивает одну из пассажирок на железнодорожные пути за несколько секунд до прибытия состава. По всей видимости, женщина сильно ударилась и не реагирует на поезд.

К счастью, машинист увидел сигналы других пассажиров и успел затормозить в нескольких метрах от лежащей на рельсах женщины. После этого два человека спрыгнули вниз, чтобы помочь ей. Оба пострадавших были госпитализированы с платформы в городскую больницу.