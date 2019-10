Упавший в обморок мужчина столкнул женщину под колеса поезда: видео Василиса Морозова Женщина чудом выжила после того, как потерявший сознание мужчина столкнул ее на рельсы в метро.

© Видео: Police of the City of Buenos Aires © Фото: Police of the City of Buenos Aires