Раскрыт массовый обман туристов в Амстердаме с помощью тюльпанов

Национальный символ Нидерландов, тюльпаны, которые продаются для туристов в столице, как оказалось, не прорастают. Только один из ста цветков может зацвести.

В Амстердаме раскрылся массовый обман туристов: 99% луковиц, купленных как сувенир на знаменитом плавучем рынке Bloemenmarkt, даже не прорастают. Кроме того, те единицы, которые распускаются, на деле не соответствуют изображению на этикетке. К такому выводу пришли после масштабных исследований. Их провели власти города после жалоб местных жителей и туристов.

Аферы такого масштаба туристы не ожидали, пишет De Telegraaf. Все луковицы, купленные для проверки, оказались «старыми», то есть непригодными для посадки.

Bloemenmarkt, расположенный на баржах на Сингел, был основан в 1862 году. На рынке можно купить луковицы не только тюльпанов, но и подснежников, нарциссов и другие цветы.