В селе в Грузии сгорела единственная школа

В высокогорном селе Шатили (регион Мцхета-Мтианети) сгорела единственная в населенном пункте школа, сообщает Sputnik.

Отмечается, что учебное заведение недавно отремонтировали. В результате ЧП никто не пострадал, но ученики школы нескоро вернутся к занятиям. Администрация правительства Грузии заявила, что школьники смогут продолжить учебу в альтернативном здании.

«Строительные работы начнутся по возможности в кратчайшие сроки с учетом климатических условий, в результате чего у Шатили будет новая школа, соответствующая современным стандартам», - сказано в заявлении правительства.

Село Шатили находится на севере страны. Зимой сухопутным путем до него не добраться. В селе проживает всего 22 человека.