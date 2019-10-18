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Бочкарева ответила на обвинения в пиаре на скандале с наркотиками

Валентина Пескова
03:23 18.10.2019
Актриса в шутку назвала «гениальной» статью в одном из СМИ, которое написало, что задержание Бочкаревой с кокаином является «пиаром года».
Бочкарева ответила на обвинения в пиаре на скандале с наркотиками
© Фото: АГН Москва Global Look Press

Наталья Бочкарева поразилась изобретательности одного из СМИ, назвавших «фейком» и «пиаром года» ее задержание с наркотиками. Актриса опубликовала пост в Instagram, в котором в шутку поблагодарила всех причастных к написанию «замечательной» статьи.

«Спасибо за такую гениальную версию пиара. Прочла с первого по последнее слово и прямо впечатлилась. Это ж надо, какая я молодец и как все провернула. Да уж... А ведь действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом? Интересно, каким будет мой следующий шаг? Международный терроризм?», - недоумевает Бочкарева.

Актриса отметила, что, невзирая на давление со стороны СМИ, вокруг нее оказалось много неравнодушных людей, которые ее поддерживают. По словам Бочкаревой, хейтеры держат ее в тонусе лучше любых придуманных наркотических средств.

© natalia_bochkareva_official, Instagram

Скандал с именем актрисы начался, когда в Сети появилось видео задержания сотрудниками ДПС женщины, которая внешне похожа на Бочкареву. При ней оказался пакет с наркотическим веществом. Сама актриса все обвинения в своей адрес отрицает и намерена найти злоумышленников, опубликовавших ролик, и привлечь их к ответственности.

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