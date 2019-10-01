WSJ узнал о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского

Среди членов администрации, которые слушали телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, был госсекретарь Майк Помпео. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что о присутствии Помпео заранее известно не было. Газета полагает, что предоставленные данные могут способствовать «большей вовлеченности» Госдепартамента в процесс импичмента Трампу, который был инициирован палатой представителей.

Напомним, что главы США и Украины в июле провели телефонный разговор, содержание которого было засекречено. Главный оппонент Трампа на выборах Джо Байден потребовал опубликовать расшифровку беседы, так как подозревает лидера страны в попытке давления на украинского коллегу с целью начала расследования против сына Байдена.