В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Сегодня утром Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу и дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений решили закрыть затворы КЗС. Это связано с усилением ветра, неблагоприятным прогнозом погоды и возможным подъемом уровня воды от 160 до 170 см, говорится в пресс-релизе министерства.

Затвор судопропускного сооружения С-1 встал на порог судоходного канала и занял положение «закрыто». Из-за этого движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Движение автомобилей по САД КЗС осуществляется в штатном режиме.

Время открытия затворов будет уточняться в соответствии с изменением погодных условий и гидрологической обстановки.