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Военный эксперт объяснил, почему Эрдоган согласился на прекращение огня в Сирии

Василиса Морозова
02:54 18.10.2019
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выторговывает определенные условия, которые должны учитывать США, пояснил эксперт.
Военный эксперт объяснил, почему Эрдоган согласился на прекращение огня в Сирии
© Фото: ТРК "Звезда"

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган начал активно действовать первым, а теперь выторговывает определенные условия, которые должен учитывать американский президент Дональд Трамп, рассказал «Звезде» член-корреспондент Академии военных наук Сергей Антюшин.

«Для России важнее ее собственное положение в этой ситуации. Что касается отношений Турции и США, я думаю, в данном случае наиболее эффективным и результативным участником событий, наверное, все-таки оказалась Турция. В связи с тем, что, пользуясь своим удобным ключевым геостратегическим положением в данном районе и определенными отношениями с такими участниками, как США, а также Россия, Эрдоган начал действовать первым. Действовал наиболее активно. И теперь он, я думаю, выторговывает определенные дивиденды или условия, интересы свои, которые вынужден в той или иной мере учитывать тот же Трамп», - пояснил эксперт.

Однако, по его словам, нельзя ожидать, что курды будут выполнять все условия, которые выдвинули турецкий и американский лидеры.

«Возможна приостановка действия на 120 часов в этом районе, но нет полной уверенности в том, что курды выполнят безоговорочно все условия, выдвинутые Эрдоганом. Во-вторых, есть и другие участники этого узла противоречий и конфликта, действия которых могут проявиться самым неожиданным образом. Будем надеяться, что самые неприятные последствия удастся преодолеть и предотвратить», - добавил Антюшин.

В ходе переговоров вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре было достигнуто соглашение о прекращении огня в Сирии на 120 часов.

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