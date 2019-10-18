Таксистам и грузовикам запретят парковаться во дворах

Хорошая новость для автовладельцев: парковочных мест во дворах станет больше. Это связано с новыми требованиями к стоянке автомобилей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Под ними подразумеваются прежде всего такси и транспорт для грузовых перевозок.

С 1 января вступит в силу приказ Минтранса, согласно которому коммерческому транспорту можно будет парковаться только на специальных стоянках, а во дворах и на обычных парковках - запрещено.

На первом этапе изменения коснутся Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.