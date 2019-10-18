Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Кибер-Шериф» на дорогах: ГИБДД вскоре будет фиксировать нарушения в потоке

Василиса Морозова
Денис Шурыгин
23:47 18.10.2019
В России могут вмонтировать камеры в мигалки патрулей для фиксации нарушений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В ГИБДД решили оснастить камерами сигнальные балки патрульных автомобилей. Причем, оценивать скорость они будут на ходу. Мобильную камеру фиксации вмонтируют прямо в мигалку патрульных автомобилей и научат выписывать штрафы, двигаясь в потоке вместе с нарушителями.

Сама идея не новая, во многих странах уже используется, теперь и Россия в их числе.

«Инспекторы максимально сейчас тратят время, чтобы помочь участнику движения, не отвлекаясь на заполнение бланка того же самого административного правонарушения. И плюс к тому же, это минимизирует риск, или вообще устранит переносные камеры, потому что они тоже вызывают у населения определенные вопросы, а здесь все уже будет по маршруту патрулирования», - считает руководитель ГИБДД Михаил Черников.

Балка патрульных автомобилей может стать настолько универсальной, что чуть ли не ДНК водителей распознает на расстоянии. Эксперимент уже проводят в Смоленской области и утверждают, что статистика аварийности снижается.

«Подружили наш существующий уже два года видеорегистратор "Кибер-Шериф" с радарным блоком, получили хорошие данные и даже прошли сертификацию в Росстандарте, теперь это является средством измерения», - рассказал главный конструктор комплекса фиксации Виталий Лобанев.

С дорог обещают убрать треноги, которые так не любят водители. Потому что патрульная машина в потоке намного эффективнее. Она ведь еще и психологическое давление оказывает на участников движения: никогда не знаешь, в какой момент тебя снимет камера.

Сейчас система работает довольно предсказуемо - заводишь машину, включаешь навигатор, выбираешь маршрут, смотришь, где ближайшая камера и давишь на газ без риска поймать еще один штраф за скорость. С нового года так сделать уже не получится, шпион может оказаться в любом из соседних автомобилей. И он не обязательно будет патрульным - значит, в потоке его не выделишь.

«Инспектор возит этот прибор? Не обязательно инспектор. Муниципальный сотрудник, наемный служащий, частный предприниматель, наконец. Не важно кем, главное, чтобы нарушитель был пойман. И наказан», - пояснил гендиректор компании-производителя комплексов видеофиксации Илья Барский.

В России есть такое нарушение, как опасное вождение, и на сегодняшний день никак оно не фиксируется, и пока не наказывается, потому что средств фиксации нет, отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«А те, что есть, не всегда объективные. Так вот, новые образцы практически идеальны. Хоть в люстру на крышу, хоть в багажник на треноге. Работает в автоматическом режиме, диапазон замера от двух до 350 км/ч и погрешность всего один километр», - сказал эксперт.

Так говорят разработчики мобильных камер, которые заинтересованы в их продажах. Однако скептики уверены, что будет только хуже.

«Они движутся и это вносит свои особенности. Потому что надо знать скорость, с которой движется машина-носитель. Кроме этого, когда идет машина в потоке, есть множество целей и какой из них принадлежит замеренная скорость, это тоже заведомо неизвестно», - считает эксперт по работе дорожных камер Григорий Шухман.

Систему обещают сначала протестировать на столичных водителях. Тесты в Москве начнутся в 2020 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.10.2019, 23:18
Эрдоган обсудит с Путиным вывод курдов из Манбиджа
Дата18.10.2019, 18:14
Затаившаяся американская смерть: саперы из РФ едут «чистить» Лаос от бомб
Дата18.10.2019, 04:33
Дина Аверина признана лучшей спортсменкой Европейских игр
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата18.10.2019, 14:07
Новые «Аллигаторы» для ВКС: кадры испытаний вертолетов Ка-52
Дата18.10.2019, 09:02
Ценой жизни: два солдата повторили подвиг Матросова при освобождении Белграда
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:22 В стране и мире
Видео
Медведев заявил о недопустимости ревизии итогов Второй мировой войны
00:06 В стране и мире
Видео
Медведев рассказал, что в Европе устали от устремлений США доминировать
00:00 В стране и мире
«Не только политически»: Россия ответит на размещение баз НАТО у своих границ
23:47 В стране и мире
Видео
«Кибер-Шериф» на дорогах: ГИБДД вскоре будет фиксировать нарушения в потоке
23:35 В стране и мире
Раскрыта тайна зверского убийства модели в пустыне Невада
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии: видео
Видео
На Аляске самолет с пассажирами повис над водой
«С лицом большие проблемы»: Сафронов отказался рисовать Ротару
Ожесточенная драка между слоном и крокодилом привела к смерти обоих
Видео
Восстановлению не подлежат: последствия мощного обстрела жилых домов под Донецком
После скандала с авто на Рижском вокзале Пугачеву завозят в отстойник
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.