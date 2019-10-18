«Кибер-Шериф» на дорогах: ГИБДД вскоре будет фиксировать нарушения в потоке

В ГИБДД решили оснастить камерами сигнальные балки патрульных автомобилей. Причем, оценивать скорость они будут на ходу. Мобильную камеру фиксации вмонтируют прямо в мигалку патрульных автомобилей и научат выписывать штрафы, двигаясь в потоке вместе с нарушителями.

Сама идея не новая, во многих странах уже используется, теперь и Россия в их числе.

«Инспекторы максимально сейчас тратят время, чтобы помочь участнику движения, не отвлекаясь на заполнение бланка того же самого административного правонарушения. И плюс к тому же, это минимизирует риск, или вообще устранит переносные камеры, потому что они тоже вызывают у населения определенные вопросы, а здесь все уже будет по маршруту патрулирования», - считает руководитель ГИБДД Михаил Черников.

Балка патрульных автомобилей может стать настолько универсальной, что чуть ли не ДНК водителей распознает на расстоянии. Эксперимент уже проводят в Смоленской области и утверждают, что статистика аварийности снижается.

«Подружили наш существующий уже два года видеорегистратор "Кибер-Шериф" с радарным блоком, получили хорошие данные и даже прошли сертификацию в Росстандарте, теперь это является средством измерения», - рассказал главный конструктор комплекса фиксации Виталий Лобанев.

С дорог обещают убрать треноги, которые так не любят водители. Потому что патрульная машина в потоке намного эффективнее. Она ведь еще и психологическое давление оказывает на участников движения: никогда не знаешь, в какой момент тебя снимет камера.

Сейчас система работает довольно предсказуемо - заводишь машину, включаешь навигатор, выбираешь маршрут, смотришь, где ближайшая камера и давишь на газ без риска поймать еще один штраф за скорость. С нового года так сделать уже не получится, шпион может оказаться в любом из соседних автомобилей. И он не обязательно будет патрульным - значит, в потоке его не выделишь.

«Инспектор возит этот прибор? Не обязательно инспектор. Муниципальный сотрудник, наемный служащий, частный предприниматель, наконец. Не важно кем, главное, чтобы нарушитель был пойман. И наказан», - пояснил гендиректор компании-производителя комплексов видеофиксации Илья Барский.

В России есть такое нарушение, как опасное вождение, и на сегодняшний день никак оно не фиксируется, и пока не наказывается, потому что средств фиксации нет, отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«А те, что есть, не всегда объективные. Так вот, новые образцы практически идеальны. Хоть в люстру на крышу, хоть в багажник на треноге. Работает в автоматическом режиме, диапазон замера от двух до 350 км/ч и погрешность всего один километр», - сказал эксперт.

Так говорят разработчики мобильных камер, которые заинтересованы в их продажах. Однако скептики уверены, что будет только хуже.

«Они движутся и это вносит свои особенности. Потому что надо знать скорость, с которой движется машина-носитель. Кроме этого, когда идет машина в потоке, есть множество целей и какой из них принадлежит замеренная скорость, это тоже заведомо неизвестно», - считает эксперт по работе дорожных камер Григорий Шухман.

Систему обещают сначала протестировать на столичных водителях. Тесты в Москве начнутся в 2020 году.