Раскрыта тайна зверского убийства модели в пустыне Невада

У пропавшей в конце мая в Лас-Вегасе 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес, тело которой нашли в пустыне Невада, были проблемы с психикой. Как сообщают американские СМИ, на тот момент, когда она исчезла, девушка перестала употреблять необходимые для ее здоровья лекарства.

Как полагает следствие, Гонсалес перепутала дома и случайно постучалась к соседям. Дверь ей открыли 45-летний Кристофер Престипино и его сожительница, 31-летняя Лиза Морт. Они впустили девушку и предложили ей принять наркотики. Под влиянием запрещенных веществ Гонсалес стала вести себя неадекватно, после чего хозяева привязали ее к кровати. Однако модели через какое-то время удалось вырваться. Девушка побежала на улицу и стала бродить, прося помощи у окружающих.

Полиция считает, что Престипино и Морт испугались, что девушка может их выдать, и решили ее убить. Мужчина сначала попытался задушить девушку, но она через какое-то время пришла в себя. Тогда злоумышленник ввел Гонсалес жидкость для чистки бассейна, после чего она на самом деле скончалась. Чтобы избавиться от тела, преступник спрятал его в ящик, залил цементом, арендовал грузовик и вывез ящик в пустыню Невада.

Мужчина арестован по подозрению в убийстве, похищении и заговоре с целью убийства. Его подруга также задержана.