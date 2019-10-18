Эрдоган обсудит с Путиным вывод курдов из Манбиджа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона намерена достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа, передает телеканал NTV.

«Наша цель — добиться разумного соглашения с Россией. Наше условие - чтобы террористы Рабочей партии Курдистана были вычищены с территорий, которые сейчас контролирует (сирийский) режим», - заявил турецкий лидер.

По его словам, если Манбидж окажется под контролем правительства Сирии, у Турции «не будет причин для беспокойства».

Глава Турции отметил, что все эти вопросы он планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным на встрече 22 октября в Сочи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на договор с США о прекращении военной операции «Источник мира» на приграничной сирийской территории. В Кремле заявили, что рассчитывают получить от Анкары информацию по поводу американско-турецких договоренностей.