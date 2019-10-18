«Дорога памяти»: внук адмирала Касатонова рассказал, как конвой кораблей доставил помощь в Таллин

Внук Героя Советского Союза адмирала флота Владимира Касатонова Кирилл Касатонов рассказал как его дед в годы Великой Отечественной войны возглавлял конвой советских кораблей, везущий помощь и оружие в обороняющийся от фашистов Таллин.

«20 июня 1941 года мой дед был неожиданно вызван в Кронштадт где ему, как начальнику штаба дивизиона подводных лодок было предложено возглавить конвой советских кораблей, следующих из города Кронштадта в город Таллин. Конвой состоял из двух танкеров (в двух из них было топливо, а один был загружен боезапасом), эсминца, других кораблей охранения, в том числе дивизиона тральщиков. Дед расставил корабли таким образом, чтобы защитить их как от минного оружия противника, так и налетов вражеской авиации. А именно, самый крупный корабль - эсминец, имеющий максимальное количество зенитного оружия, он поставил посередине между двумя танкерами. 20 июля конвой, который доставлял обороняющемуся Таллину оружие, боеприпасы и топливо успешно дошел, выполнив основную боевую задачу. Они обратно шли не порожняком, они вывозили раненых, имущество, вооружение, которое уже было необходимо эвакуировать вглубь страны. 9 августа, когда фашистская армия уже была на пороге Таллина, дед был вновь вызван в Кронштадт для следования еще одного очередного конвоя. Впоследствии дед неоднократно заявлял о том, что возглавляя оба конвоя он не только не потерял ни одного корабля, а не потерял даже ни одного человека», - рассказал Кирилл Касатонов.

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