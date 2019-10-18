Президент США позвонил на МКС, чтобы поздравить женщин-астронавтов

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп позвонил в открытый космос астронавтам NASA Кристине Кук и Джессике Мейр, работающим за пределами МКС, чтобы поздравить с первым женским выходом в открытый космос.

«Это первый раз для женщины за пределами космической станции, бортинженеры Кристина Кук и Джессика Мейр, хочу поздравить вас. То, что вы делаете - невероятно, вы очень отважные люди, не думаю, что я бы на это пошел», - передает слова Трампа РИА Новости.

Президент США также подчеркнул, что Кук и Мейр проводят первый в истории женский выход в открытый космос для замены детали на внешней поверхности космической станции.