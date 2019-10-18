Один человек погиб в «повисшем» над водой самолете на Аляске

В результате аварийной посадки самолета, который выкатился с ВПП и буквально «повис» над водой погиб 38-летний мужчина из Вашингтона. Эту новость со ссылкой на местных полицейских сообщает телеканал KTUU.

Из-за «жесткой» посадки пострадало 12 человек, из них десятерым оказывали помощь в городе Уналашка. Два человека были тяжело ранены.

© Martgenia, twitter

По словам управляющей города Уналашка Эрин Рейндерс, пилоты не смогли посадить самолет с первого раза из-за сильного ветра. Во время второй попытки самолет не успел вовремя остановиться.

Самолет Saab 2000, принадлежавший американской компании Peninsula Airways, 18 октября аварийно приземлился на Алеутских островах. Он летел из Анкориджу в Уналашку. Самолет, выкатившись более чем на 120 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, накренился над водой.

На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа. Власти проводят расследование ситуации.