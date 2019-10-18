Военные Сирии сбили два беспилотника боевиков в Латакии
На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин, военные САР сбили два беспилотника боевиков.
«В районе населенного пункта Кбана провинции Латакия подразделениями вооруженных сил САР сбиты два беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками в юго-западном направлении», - заявил он на брифинге.
Всего 17 октября было зафиксировано 18 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Маканис Эд-Дувайри, Сабикия провинции Алеппо; Арафит, Санджека, Нахшебба, Сафсафа, Чекурджак, Кермель провинции Латакия; Хан-Шейхун, Эс-Салихия, Шарджа, Хербет-Абдин, Абу-Омар, Хуайн-Эль-Кебир провинции Идлиб; Телль-Метвази провинции Хама.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.