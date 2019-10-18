Фигуранты по делу о «Новом величии» порезали вены в зале суда

Двое фигурантов по делу об организации экстремистского сообщества «Новое величие», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, порезали себе вены лезвием бритвы на заседании Люблинского суда Москвы.

Об этом RT сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков. Костыленков и Крюков находились в стеклянном боксе, в какой-то момент нанесли себе порезы бритвой – Костыленков – в область руки и шеи, а Крюков порезал только руки. Отмечается, что молодых людей вынесли из зала суда и госпитализировали.

«Костыленков крикнул: "Мы будем свободными!" — и лезвием себе по венам, потом ещё по шее. Маша Дубовик закричала, у нее истерика. И вот она видела, что Слава тоже порезался», - рассказал юрист.

В суде 17 октября рассматривался вопрос о возможности изменения им меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест или подписку о невыезде.

По делу о «Новом величии» проходят восемь человек, среди которых Костыленков, Крюков, Петр Карамзин, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов, Дмитрий Полетаев, Анна Павликова и Максим Рощин. Их обвиняют в создании экстремистской организации для свержения конституционного строя. Все вышеперечисленные вину не признают. Четверых из них перевели на домашний арест.