МИД передал США ноту протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Россия передала США ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске, передает РИА Новости.

Пресс-аташе американского посольства в России Ребекка Росс заявила, что у дипломатов была официальная поездка в Неноксе и Министерство обороны России об этом знало. Но российский МИД поправил их, заявив, что по документам они должны были посетить только Архангельск. Поэтому трех сотрудников посольства США сняли с поезда, следовавшего в Северодвинск, так как на этой территории действует особый режим посещения.

В Москве решили, что дипломаты, «видимо, заблудились» и предложили им карту Российской Федерации в качестве подарка.



Посольство США сообщило, что сотрудники путешествуют, чтобы лучше «понять Россию», что является «частью нормальной дипломатической активности».