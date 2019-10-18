Во Владивостоке дважды за сутки не пропустили скорую

Инцидент произошел в торговых рядах Приморья по улице Русская, 72а. Пожилой мужчина резко почувствовал недомогание и не мог дальше самостоятельно передвигаться.

Прохожие вызвали бригаду скорой помощи, но из-за закрытого шлагбаума врачи не смогли проехать на вызов.

Медики пришли на помощь пациенту пешком, но ему требовалась срочная госпитализация, а добраться до машины не было возможности. Чтобы госпитализировать больного, автомобилю скорой помощи пришлось пришлось объезжать довольно большое расстояние, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Подобная ситуация с каретой скорой помощи произошла и на улице Алеутская. Владелец внедорожника специально препятствовал машине, спешащей на вызов, игнорируя спецсигналы.