Пожар перекинулся на жилой дом с коммерческого здания в Пятигорске
Возгорание началось в здании букмекерского клуба вечером 18 октября, после чего огонь распространился на соседний дом.
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Огонь с коммерческого здания перекинулся на двухэтажный жилой дом, который стоит вплотную к букмекерскому клубу «Понтос».
«Рядом пристроен жилой дом, на него тоже перекинулся огонь. По предварительным данным, пострадавших нет», - сказали ТАСС в пресс-службе горадминистрации.
В пресс-службе уточнили, что в доме повреждено три квартиры, но их жители не нуждаются в переселении.
В экстренных службах сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 800 кв. м.
Пожару присвоен второй ранг сложности.
Букмекерский клуб «Понтос» на улице Адмиральского загорелся в пятницу вечером.