Пожар перекинулся на жилой дом с коммерческого здания в Пятигорске

Огонь с коммерческого здания перекинулся на двухэтажный жилой дом, который стоит вплотную к букмекерскому клубу «Понтос».

«Рядом пристроен жилой дом, на него тоже перекинулся огонь. По предварительным данным, пострадавших нет», - сказали ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

В пресс-службе уточнили, что в доме повреждено три квартиры, но их жители не нуждаются в переселении.

В экстренных службах сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 800 кв. м.

Пожару присвоен второй ранг сложности.

Букмекерский клуб «Понтос» на улице Адмиральского загорелся в пятницу вечером.