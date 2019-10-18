Пентагон не будет участвовать в обеспечении создания зоны безопасности в Сирии

Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер заявил журналистам, что военные силы Америки не будут участвовать в обеспечении выполнения соглашений о создании зоны безопасности на севере Сирии.

«Никакие сухопутные силы США не будут участвовать в обеспечении выполнения соглашений о зоне безопасности, однако мы продолжим поддерживать контакты как с Турцией, так и с "Силами демократической Сирии"», - передает ТАСС слова министра обороны.

Эспер также добавил, что США продолжают организованный вывод своих войск с северо-востока Сирии.