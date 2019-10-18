США оставили послания военным РФ на брошенной базе в Манбидже

Российские журналисты побывали на брошенной американской военной базе в окрестностях сирийского города Манбидж. Ее создали после того, как этот район на севере Сирии у ИГИЛ* отбили военные формирования курдов. На базе размещались элитные подразделения передовых авианаводчиков JTAC.

Американцы покинули свой объект в спешке и забрали с собой только оружие и аппаратуру. В остальном база осталась в своем рабочем состоянии - вышки связи, все помещения и другие объекты инфраструктуры. А на стенах военные США оставили много любопытных посланий.

«Судя по всему, военнослужащие США успели вывезти только оружие, боеприпасы и эвакуировать технику. Они даже не успели поджечь базу. Зато они, кажется, прекрасно понимали, кто придет им на смену. Здесь везде послания для россиян, не всегда цензурные, однако есть и те, которые мы можем показать. Например, белоголовый орел и надпись: "Америка наблюдает. Всегда наблюдает". Есть и более приятные, например, книга с подписью "С любовью от армии"», - рассказал корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

Армия Сирии смогла установить полный контроль над Манбиджем 15 октября. До этого оттуда вышли войска международной коалиции во главе с США.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая организация.