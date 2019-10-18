Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына.
«Вы знаете, это мне так надоело. Сейчас очень многие хотят прославиться, выпендриться и проводят такие "расследования"», - цитирует слова Роберта Цоя «Газета.ру».
Мужчина напомнил, что свою версию, которая была очевидна уже на второй день после аварии, он высказал еще 30 лет назад.
Музыкант погиб в ДТП в Латвии 15 августа 1990 года. Цой не вписался в опасный поворот на высокой скорости и вылетел под колеса автобуса.
Новую версию гибели певца выдвинул специалист петербургского Института безопасности дорожного движения Егор Голов. По его мнению, причиной смертельной аварии могло стать отсутствие необходимых дорожных знаков, а именно «Сужение дороги с обеих сторон», «Опасный поворот направо» и «Опасный поворот налево».
Журналист из Петербурга Лев Годованник, как и отец Цоя, отвергает версию о том, что лидер группы «Кино» заснул за рулем. Он съездил на место гибели Цоя, работал в архивах, заказал психологическую и дорожно-транспортную экспертизы у профильных специалистов. Результаты работы Годованника стали сенсацией.