Здание букмекерского клуба полыхает в Пятигорске: видео
В социальные сети очевидцы выкладывают видео происшествия.
© Видео: mypyatigorsk, Вконтакте © Фото: mypyatigorsk, Вконтакте
Вечером 18 октября в здании букмекерского клуба «Понтос» на улице Адмиральского в Пятигорске начался пожар.
«В 18.13 в дежурную смену главного управления поступило сообщение о пожаре в городе Пятигорск в неэксплуатированном здании», - сообщил «Звезде» начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
По его словам, на месте происшествия работают пять пожарных расчетов.
Площадь возгорания кровли здания составила более 300 квадратных метров.
Информации о погибших и пострадавших пока нет.