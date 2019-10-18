«Под шумок, но без прицепа»: Меладзе оправдался за парковку под запрещающим знаком

Певец выложил фото в Instagram на фоне водоохранилища в Калязине. Внимательные подписчики обратили его внимание, что это территория запрещена для въезда.

Валерию Меладзе пришлось оправдываться перед своими подписчиками за нарушение правил дорожного движения и парковки. Это случилось после того, как певец выложил в своем Instagram фотографию, где он облокачивается на черный Mercedes на фоне колокольни Никольского собора в Калязине.

«Вообще там кирпич висит. К реке на машине нельзя», - заметила одна из подписчиц.

Меладзе ответил, что знак видел, но в это же время на берег выезжали автомобили с прицепами, чтобы погрузить лодки.