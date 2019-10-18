Стали известны детали тайного письма офиса Зеленского о согласии на «формулу Штайнмайера»

В пятницу, 18 октября, стали известны детали письма главы офиса Владимира Зеленского Андрея Богдана, адресованному представителю Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, бывшему президенту страны Леониду Кучме.

В содержании послания от 16 июля 2019 года сказано, что страны согласовали документ под названием «Шаги, которые должны быть осуществлены сторонами», сообщает газета «Новое время», в распоряжении которой оказалось письмо.

К этим «шагам» относятся: разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской, достичь договоренностей относительно «хлебного перемирия», а также разработать план восстановления социально-экономических связей.

Также отмечено, что страны-участники «нормандской четверки» обязуются подготовить правовые рамки относительно «особого статуса Донбасса», включая «формулу Штайнмайера».

Украинская делегация на заседании контактной группы в Минске 1 октября подписала «формулу Штайнмайера». Под документом, ранее согласованным советниками глав «нормандской четверки», поставил подпись представитель официального Киева Леонид Кучма.