Как уходил кумир: подробности дня смерти Дмитрия Марьянова

Адвокат семьи Дмитрия Марьянова Виктория Крылова рассказала о причине смерти актера, а также сообщила, что за 12 часов до смерти актер получил травму живота.

«Причина смерти - это сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с развитием кровотечения в забрюшинную клетчатку. Причина разрыва - тупая травма живота левой его половины, левого бокового отдела либо левой половины поясничной области», - рассказала она.

Защитники главы реабилитационного центра Оксаны Богдановой считают, что причина смерти Марьянова - острый тромбофлебит, который обострился в день смерти актера - 15 октября 2017 года. По словам Крыловой, проводившие экспертизу специалисты однозначно пришли к выводу, что разрыв сосуда произошел не в месте установки кава-фильтра, а значительно ниже, и разрыв данного сосуда без травмирующего воздействия был исключен.

«Дмитрий получил травму, предположительно, за 12 часов до гибели, то есть это было где-то в семь утра. Его привезли в Лобненскую больницу, и там уже констатирована была смерть, умер он в промежутке между 19.05-19.45 по московскому времени. Первый раз скорую помощь ему вызвали в 18.47, когда было поздно», - добавила адвокат. «По данным экспертизы, первые основания бить тревогу появились в 10 часов 15 минут утра 15 октября. Комиссия экспертов пришла к однозначному выводу: до 18:30 его можно было спасти. Все это время состояние Дмитрия Юрьевича ухудшалось, он постоянно просил помощи, под конец это были крики, вопли. И все это время человек не получал помощи, ему не была вызвана скорая помощь», - рассказала Крылова.

Напомним, директор реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова обвиняется по статьям «Оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее смерть» и «Оставление в опасности». Женщине грозит до шести лет лишения свободы. По указаниям главы медучреждения, актеру вводили внутримышечно препараты неизвестных производителей с неустановленными сроками годности.

Как рассказала Крылова, в реабилитационном центре уколы Марьянову делал наркозависимый сосед по палате.