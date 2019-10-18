С мылом и содой: как задерживали налетчика на банк в Екатеринбурге

Мужчина 1982 года рождения попытался ограбить отделение банка «Открытие» в Екатеринбурге. На данный момент его проверяют на возможную причастность к иным преступлениям. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Злоумышленник ворвался в здание с обрезом двуствольного оружия и ранил посетителя банка, который попытался его обезвредить. В результате пострадавший скончался.

«Собранные материалы по факту данного чрезвычайного происшествия для дальнейшего расследования органами внутренних дел передали нашим коллегам в региональный Следственный комитет по подследственности в связи с гибелью человека», - заявил Горелых.

Он также отметил, что у подозреваемого изъяли несколько кусков мыла и коробок с содой.