Годовалый ребенок умер на борту самолета Пхукет - Москва
Годовалая девочка, гражданка Израиля, скончалась от остановки дыхания на борту самолета, совершавшего рейс из Пхукета в Москву в пятницу, 18 октября. Борт Airbus A330 совершил вынужденную посадку в аэропорту города Казани, но сотрудникам скорой медицинской помощи не удалось спасти ребенка.
«В 16.00, в пятницу, в международном аэропорту "Казань" в связи с плохим самочувствием пассажира, остановка дыхания у ребенка, совершил вынужденную посадку борт Airbus A330, следовавший по маршруту Пхукет - Москва (Шереметьево)», - сказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.
Оперативные службы, в числе которых бригада скорой медицинской помощи, прибыли к месту стоянки самолета заблаговременно, отметили в ведомстве.
«К сожалению, несмотря на усилия врачей, констатирована смерть гражданки Израиля 2018 года рождения», - сообщили в ГУ МЧС Республики.