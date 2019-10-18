Годовалый ребенок умер на борту самолета Пхукет - Москва

Годовалая девочка, гражданка Израиля, скончалась от остановки дыхания на борту самолета, совершавшего рейс из Пхукета в Москву в пятницу, 18 октября. Борт Airbus A330 совершил вынужденную посадку в аэропорту города Казани, но сотрудникам скорой медицинской помощи не удалось спасти ребенка.

«В 16.00, в пятницу, в международном аэропорту "Казань" в связи с плохим самочувствием пассажира, остановка дыхания у ребенка, совершил вынужденную посадку борт Airbus A330, следовавший по маршруту Пхукет - Москва (Шереметьево)», - сказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

Оперативные службы, в числе которых бригада скорой медицинской помощи, прибыли к месту стоянки самолета заблаговременно, отметили в ведомстве.