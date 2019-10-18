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Горящие машины и автоматные очереди: мексиканский город погрузился в хаос после задержания сына Коротышки

Карина Харитонова
18:46 18.10.2019
В результате уличных боев на северо-западе Мексики пострадали по меньшей мере 9 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Hazael_Cruxhz, twitter

Происходящее в городе Кульякан на северо-западе Мексики напоминает настоящую войну. Реальная обстановка на улицах: бронированная техника, горящие машины и автоматные очереди.

Улицы Кульякана погрузились в хаос после задержания 28-летнего Овидио Гусмана по прозвищу Мышь. Это сын знаменитого Коротышки - наркобарона Хоакина Гусмана, в июле этого года приговоренного к пожизненному заключению в США. В Мексике же после его ареста начался раздел наркокартеля. Крайней в этих спорах часто остается, как ни странно, полиция. Вот и в этот раз патруль подвергся нападению - неизвестные открыли огонь из окон одного из зданий.

«Патрульный персонал отразил агрессию и взял под свой контроль дом, обнаружив внутри четырех человек. Во время этой акции один из них был опознан как Овидио Гусман Лопес. Это привело к тому, что несколько организованных преступных групп окружили дом силой, превышающей патруль», - заявил министр безопасности и гражданской обороны Мексики Альфонсо Дурасо.

В заложники взяли несколько солдат. По городу прокатилась волна дерзких нападений на гражданских - среди населения поднялась паника. По последним данным, пострадали 9 человек. Боевики пытались отбить Гусмана у силовиков, разъезжая на улицах в пикапах и с пулеметами.

Самого Коротышку в последний раз брали с еще большим размахом. Кроме полиции в спецоперации участвовали боевая авиация, морская пехота и тяжелая техника. Хоакин Гусман обвинялся в контрабандном ввозе в США 155 тонн кокаина, заработав тем самым 14 миллиардов долларов.

Самый разыскиваемый преступник, за которым охотились полицейские всего мира, прославился еще и тем, что дважды сбегал из мексиканских тюрем. Из первой - особо охраняемой - он скрылся в корзине с грязным бельем. Из второй ушел через тюремную душевую - через прорытый его сообщниками тоннель длиною более километра. Лишь через полгода его удалось выследить и поймать. Может, поэтому ловить его сына полицейские не спешат - в этот раз его просто отпустили, так как мафия - и это во всеуслышание признают на уровне правительства Мексики - могла уничтожить весь город.

«Это решение было принято, чтобы сохранить жизни людей», - заявил министр безопасности и гражданской обороны Мексики Альфонсо Дурасо.

Сначала власти пообещали восстановить порядок. Но проще оказалось освободить нового главу наркокартеля, наследника Коротышки. Кстати, он, как и отец, разыскивается в США.

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