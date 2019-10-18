Боец ВСУ обвинил бывших возлюбленных Марьянова в травле

Адвокат семьи Дмитрия Марьянова Виктория Крылова рассказала «Звезде», что друг вдовы актера Ксении Бик обвиняет первую супругу актера Ольгу Аносову, гражданскую жену Ирину Лобачеву и сына актера в травле.

«Мне прислали скриншот некоего Соболева, который обвиняет Даниила, Ольгу Аносову, меня и Иру Лобачеву в травле Ксении Владимировны, чего не было никогда. Сразу после этого идет сообщение от этого человека, по фотографии он в военной форме, воюет в Донбассе. Люди написали, что у него достаточно обширная биография», - рассказала адвокат.

По ее словам, предположительно, мужчина, который обвиняет близких и родственников Марьянова, воюет на стороне ВСУ.

«Мне даже присылали скрин Ксении о том, что "мне не важно, по какую ты сторону баррикад, береги себя". Ну, они друзья», - отметила Крылова.

По данным следствия, находившийся в реабилитационном центре «Феникс» с 6 по 15 октября 2017 года актер скончался от сквозного разрыва «задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери» в результате неполучения своевременного направления в больницу.