Сборка Ка-52 «Аллигатор» на заводе «Прогресс»: кадры из цеха

Телеканал «Звезда» публикует кадры из сборочного цеха Арсеньевской авиационной компании (ААК) «Прогресс», где собираются ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

В ходе Единого дня военной приемки генеральный директор предприятия Юрий Денисенко заявил, что до конца года будет поставлено восемь таких машин.

Ранее стало известно, что на предприятии пройдут сокращения: его покинут 220 сотрудников. По данным предприятия, это связано с окончанием работ по крупному экспортному контракту.

Отметим, что на форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку 97 вертолетов Ми-28Н «Ночной Охотник», а нового контракта на закупку Ка-52 не последовало. В интервью телеканалу «Звезда» заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что открыта опытно-конструкторская работа по модернизации «Аллигатора» и что новый контракт, который сможет загрузить «Прогресс», может быть подписан в следующем году.

Также на предприятии ведется подготовка к запуску в серийное производство гражданского вертолета Ка-62.

Сокращения на заводе «Прогресс» происходят на фоне сообщений о том, что конструкторские бюро «Камов» и «Миль» объединятся, чтобы вместе образовать Национальный центр вертолетостроения. Это станет первым этапом масштабного слияния, который должен завершиться в середине 2020 года.

При этом общая площадь двух предприятий сократится как минимум на 40%, а площадь зданий и сооружений - на 20%.