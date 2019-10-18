В супермаркете в Геленджике была поймана агрессивная змея
Инцидент произошел на центральной набережной курорта в одном из универсамов «Магнит».
© Фото: kuban_spas, Вконтакте
На центральной набережной города Геленджик на ступеньках у входа в универсам «Магнит» была обнаружена агрессивная змея. Прибывшие на место спасатели геленджикского отряда «Кубань-СПАС» описали рептилию, похожую на гадюку.
«На входе в универсам «Магнит» на центральной набережной курорта находится змея. Сотрудники геленджикского отряда «Кубань-СПАС» нашли на ступеньках магазина пресмыкающееся, по окрасу похожее на гадюку», - сообщают «Кубанские новости».
По данным ведомства, полутораметровая рептилия вела себя агрессивно, беспрерывно ползала то вверх, то вниз.
Спасатели отловили змею при помощи подручных средств и вывезли в лес.