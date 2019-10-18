В супермаркете в Геленджике была поймана агрессивная змея

На центральной набережной города Геленджик на ступеньках у входа в универсам «Магнит» была обнаружена агрессивная змея. Прибывшие на место спасатели геленджикского отряда «Кубань-СПАС» описали рептилию, похожую на гадюку.

«На входе в универсам «Магнит» на центральной набережной курорта находится змея. Сотрудники геленджикского отряда «Кубань-СПАС» нашли на ступеньках магазина пресмыкающееся, по окрасу похожее на гадюку», - сообщают «Кубанские новости».

По данным ведомства, полутораметровая рептилия вела себя агрессивно, беспрерывно ползала то вверх, то вниз.

Спасатели отловили змею при помощи подручных средств и вывезли в лес.