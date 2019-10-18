СМИ: назван предполагаемый заказчик убийства Деда Хасана

Убийство криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, могло быть заказано «вором в законе» Мерабом Джангвеладзе (Сухумским). К такому выводу пришли в СКР во время расследования деятельности «таганской» ОПГ , сообщили в «Росбалте» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, оружие убийства принадлежало именно этой ОПГ. Причем, ранее его уже использовали - для ликвидации «вора в законе» Андрея Голубева (Скиф).

По данным издания, на след Мераба Сухумского правоохранителей навели результаты прослушек, официально поступивших из Италии. Там был зафиксирован его разговор с находившимся в российской тюрьме Тариелом Ониани. Когда Сухумский рассказал ему о противостоянии с Дедом Хасаном, тот посоветовал «аннулировать» Усояна, чтобы проблемы исчезли. После этого Сухумский начал организовывать покушение, пишет «Росбалт». Наемником стал на тот момент действующий служащий одного из спецподразделений Украины, которого специально пригласили в Москву, передает издание со ссылкой на оперативную информацию.

Аслана Усояна застрелили из спецназовского автомата «Вал» в январе 2013 года у ресторана в центре Москвы. Снайпер открыл огонь с чердака дома напротив.