Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии: видео

В Сети появилось видео, как украинский истребитель Су-27 потоком воздуха из двигателя «сдувает» людей, оказавшихся позади.

Су-27 представлял ВВС Украины на масштабном авиашоу Sanicole Airshow, в котором участвовали десятки воздушных судов из разных стран. Оно проходило в сентябре 2019 года, но в интернете видео появилось только сейчас.

На ролике видно, что украинский летчик, выезжая на взлетно-посадочную полосу, поднялся вверх и потоком воздуха от двигателя повалил двоих мужчин на землю. Оказавшиеся на траве люди были не зрителями авиашоу, а персоналом авиавыставки или сотрудниками, обслуживающими истребитель. Поток воздуха также повалил защитные ограждения.

Двое мужчин не пострадали. Однако случившееся заинтересовало публику, которая побежала наблюдать за происходящим.