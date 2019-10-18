СМИ: Бочкареву оставили под подпиской о невыезде

По делу о хранении наркотиков Наталья Бочкарева будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Наталье Бочкаревой в настоящее время избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, условия которой она не нарушает», - передает агенство слова источника, близкого к следствию.

Уголовным делом актрисы занимаются дознаватели, в ближайшее время они завершат следствие и передадут материалы в столичный суд для рассмотрения дела по существу, пояснил источник. Однако сама актриса категорически отвергает информацию об обнаружении у нее наркотика.

Инцидент с Бочкаревой начался после того, как в Сети было опубликовано видео задержания сотрудниками ДПС женщины, внешне очень похожей на Бочкареву. Ранее, 18 октября, стало известно, что суд лишил актрису водительских прав и назначил штраф.