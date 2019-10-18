Адвокат семьи Марьянова рассказала, что уколы актеру делал наркозависимый сосед по палате

Адвокат семьи актера Дмитрия Марьянова Виктория Крылова рассказала «Звезде» о том, как велось лечение артиста в реабилитационном центре «Феникс» в подмосковной Лобне.

«Там санитаров, врачей не было, это все были реабилитанты. Уколы Дмитрию делал наркозависимый реабилитант, который был назначен Богдановой (глава реабилитационного центра - прим. ред.) на должность "айболита", то есть это у них было внутреннее распределение», - рассказала она.

Адвокат отметила, что «айболит» - это человек, который назначался на раздачу таблеток и ставил уколы людям, которые лечились в центре «Феникс».

«Незаконная медицинская деятельность в реабилитационном центре велась. Ее вели несколько человек, в том числе волонтеры и реабилитанты. Два первых дня к Дмитрию приезжал врач из "Медэкспресса", который, по просьбе Богдановой, ставил капельницы с витаминами. Только первые два дня, потом его не было. Потом этот врач якобы по телефону давал указания, сколько колоть галоперидола и феназепама, но точно следствие этого не установило. Врач свою причастность отрицает», - добавила Крылова.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. Следствие установило, что с 6 по 15 октября артист находился в реабилитационном центре «Феникс». При этом Марьянов многократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге как руководству медцентра, так и друзьям.

Главу реабилитационного центра «Феникс» Оксану Богданову обвиняют в смерти актера. Ей инкриминируют статьи Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) и «Оставление в опасности» (ст. 125 УК РФ). Женщине грозит до шести лет лишения свободы. По информации СКР, директор медучреждения препятствовала транспортировке пациента в больницу, а также запретила вызывать скорую помощь. Свою вину Богданова не признает.