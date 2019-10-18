Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет письмо, которое он получил от лидера США Дональда Трампа. Письмо президент США отправил 9 октября, в день начала Турцией военной операции «Источник мира». В письме американский президент просит Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир» военной операцией, которую Анкара развернула на севере Сирии, для создания буферной зоны.

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Эрдоган прокомментировал письмо, «не имеющее ничего общего с вежливостью» от американского коллеги.

«Конечно, мы не забыли письмо Трампа, которое не имеет ничего общего с вежливостью. Но наше взаимное уважение не позволяет держать этот вопрос на повестке дня. Мы не придаем этому приоритета. Однако когда придет время, будет сделано то, что нужно», - передает РИА Новости слова Эрдогана с выступления в Стамбуле.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал письмо «весьма необычным», считая, что «такой язык не часто встретишь в переписке государственных лидеров».