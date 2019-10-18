Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на банк в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина попытался ограбить отделение банка «Открытие». Он ворвался в банк с обрезом двуствольного оружия, выстрелил в камеру видеонаблюдения, после чего один из находившихся в помещении мужчин попытался задержать злоумышленника, но тот смертельно ранил посетителя.

ГУ МВД опубликовало кадры задержания подозреваемого в совершении преступления.

В пресс-службе банка, комментируя «Звезде» произошедшее, сказали, что окажут семье погибшего всю помощь. Кроме того, участникам и свидетелям происшествия банк окажет психологическую поддержку.