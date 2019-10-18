Тысячи протестующих окружили собор Саграда Фамилия в Барселоне

В пятницу, 18 октября, несколько тысяч протестующих, выступающих за независимость Каталонии, вышли на акцию протеста к собору Святого Семейства в Барселоне. Толпа скандирует «Независимость!».

«Сегодня всеобщая забастовка, мы пытаемся заблокировать всю Каталонию, а конкретно сюда пришли, чтобы привлечь внимание мировой общественности к происходящему. Это одно из самых известных мест в Барселоне», - передает РИА Новости слова одного из участников акции.

Всеобщая забастовка в Каталонии - беспорядки, митинги, перекрытия дорог и железнодорожных путей начались 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.