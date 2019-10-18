США могут признать «Азов*» террористической организацией
Соединенные Штаты хотят признать украинскую организацию «Азов*», запрещенную на территории России, террористической. Соответствующее обращение с требованием включить нацистский полк в перечень запрещенных в Америке направил председатель комитета по противодействию терроризму Макс Роуз, сообщает портал Vice News.
Сложившуюся ситуацию уже прокомментировал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей станице в Facebook.
«В случае включения в список политические структуры "Азова*", в том числе "национальный корпус", будут также объявлены в США вне закона», - сообщил Долинский.
Незадолго до этого конгресс Соединенных Штатов запретил Киеву финансировать «Азов*» за счет средств, которые выделяет Америка на военную помощь Украине.
«Азов*» - запрещенная на территории Российской Федерации организация.